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Вооружённый конфликт между Россией и Украиной невозможен. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Как пишет ФАН, Водолацкий заверил, что Москва не планирует ни на кого нападать. Кроме того, Украине вряд ли будет по силам сдержать российский флот. По его мнению, в украинских вооружённых...