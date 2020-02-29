Лучшей мерой защиты от коронавируса для россиян является отказ от поездок за рубеж или максимальное сокращение сроков пребывания там. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По её словам, тем, кто всё-таки вынужден поехать за границу, следует соблюдать определённые правила,
Сегодня нужно, так же как и при гриппе, соблюдать примерно одинаковые правила: держать чистыми руки и все гаджеты, которые вокруг вас. Не забывать ополаскивать лицо и носовые ходы промывать в течение дня, — отметила Попова.
Она добавила, что в местах массового скопления людей рекомендуется носить маску. Почувствовав недомогание, следует сразу обратиться за медицинской помощью.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские эксперты Всемирной организации здравоохранения, вернувшись из Китая, рекомендовали на несколько месяцев сохранить в РФ ограничения по коронавирусу. С конца января страна закрыла границы на Дальнем Востоке и ограничила авиасообщение с государствами, куда распространилась эпидемия. Учёные считают, что закрытые границы позволят выиграть время до разработки эффективных мер против COVID-19.
Добавьте наши новости в избранные источники