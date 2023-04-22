Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в Канаду Посольство России рекомендовало гражданам не посещать Канаду по причине дискриминации

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Посольство России в Канаде рекомендовало соотечественникам воздержаться от поездок в данную страну. Соответствующее заявление размещено на сайте диппредставительства. Также дипломаты посоветовали россиянам отказаться от банковских операций в канадской валюте. Причиной назвали случаи дискриминации в отношении представителей РФ.

В связи с многочисленными случаями дискриминации в отношении граждан России по этнической принадлежности и признаку гражданства в Канаде, включая физическое насилие, рекомендуем воздерживаться от поездок в данную страну в целях туризма, получения образования, а также в контексте деловых связей, — говорится в заявлении.

В дипмиссии добавили, что россиянам, уже находящимся в стране, следует проявлять бдительность, «особенно в общественных местах». Предупреждение распространяется в том числе на учебные заведения, где отмечаются «проявления нетерпимости к русской культуре».

Также в посольстве указали на участившиеся обращения соотечественников относительно блокировок частных денежных переводов в местные банки. При этом возможности для вызволения таких средств через внесудебные или судебные механизмы в настоящее время отсутствуют, «даже по гуманитарным соображениям».

11 апреля Канада расширила антироссийские санкции. Новые ограничения коснулись 14 физических лиц и 34 организаций. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что очередные санкции в том числе вводятся в отношении лиц, которые имеют отношение к ЧВК «Вагнер».

20 апреля в Оттаве неизвестный облил забор посольства РФ красной краской. В этой связи Россия передала в МИД Канады требование обеспечить безопасность диппредставительства России в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.