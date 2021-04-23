Россиянам разъяснили правила въезда в Болгарию

https://static.news.ru/photo/4f0da8aa-a437-11eb-8cc0-96000091f725_660.jpg Фото: Роман Денисов/Global Look Press

С 1 мая в Болгарии открывается туристический сезон. Исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Костадин Ангелов разъяснил условия, при которых въезд в страну будет возможен. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

Туристам потребуется сертификат о вакцинации против COVID-19 (выдаётся при завершении курса вакцинации), отрицательный тест на коронавирус или справка, подтверждающая наличие антител в организме. Все эти документы будет необходимо предоставить в аэропорту по месту прибытия.

Главный врач страны Ангел Кунчев подчеркнул, что Болгария старается сделать правила въезда для туристов максимально схожими с аналогичными требованиями стран ЕС. В этом вопросе местные спецслужбы также ориентируется на соседние государства, чтобы не создавать дополнительных сложностей для туристов, но при этом обеспечить безопасность собственных граждан.

По всему миру отмечается тенденция к снижению противоэпидемических ограничений. Если в начале пандемии страны закрывали границы, то теперь же они постепенно открываются для зарубежных туристов. Так, ранее столица Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби упростила правила въезда для туристов из России, Таджикистана и Узбекистана. С 25 апреля они освобождаются от обязательного по прилёте 10-дневного карантина.

Кроме того, 23 апреля президент России Владимир Путин и египетский лидер Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между государствами. В частности, речь идёт и о курортах.