Россиянам разрешили жаловаться на задержку результата теста на коронавирус

https://static.news.ru/photo/d5e9d9a4-2a96-11eb-863d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор с 21 ноября запустит горячую линию для жалоб граждан на задержку получения результатов тестов на коронавирус, о которых они должны быть уведомлены в течение 48 часов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Санитарные правила федеральные распространяются на все субъекты РФ и на все организации, независимо от формы собственности. Чтобы их проконтролировать, мы с субботы начинаем работу горячей линии для того, чтобы каждый, кто не получил результат <...> мог туда обратиться, пожаловаться, — сказала руководитель ведомства в эфире телеканала «Россия 1».

Попова также призвала российских граждан не посещать общественные места без крайней необходимости. Глава Роспотребнадзора сообщила, что ситуация с COVID-19 в стране напряжённая, однако при этом ни в одном регионе нет взрывного роста заболеваемости.

В России за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 23 610 человек. Это самый большой показатель с начала пандемии. Также был обновлён суточный антирекорд по смертности — жертвами болезни стали 463 человека.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с участием президента России Владимира Путина заявила, что граждане высказывают недовольство слишком долгими сроками получения результатов на коронавирус. Заместитель председателя правительства сообщила, что была осуществлена оптимизация исследований. Путин заметил, что нормативный срок получения результатов анализов действительно слишком долгий, писал NEWS.ru.