Россиянам «разрешили» считать себя эльфами, хоббитами и гномами Юрист Русяев: россияне имеют право по Конституции считать себя эльфами и гномами

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Россияне имеют право записывать себя эльфами, гномами и хоббитами согласно ст. 26 Конституции РФ, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он подчеркнул, что гражданам РФ нельзя запретить причислять себя даже к вымышленным национальностям и расам.

По ст. 26 Конституции РФ каждый человек самостоятельно определяет и указывает свою национальную принадлежность. Согласно заявлениям представителей Росстата, граждане вправе указывать любую национальную принадлежность по своему выбору, в том числе вымышленную — например, эльф, гном, хоббит, гоблин и т. д., — отметил эксперт.

По его словам, подобные ответы, которые, скорее всего, шуточные, во время переписи или опросов не оказывают существенного влияния на общие статистические данные, поскольку их доля невелика.

Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев заявил, что интерес среди молодежи к так называемому эльфийскому языку вызывает обеспокоенность и представляет серьезную угрозу. По его словам, которые приводит URA.RU, в России при последней переписи населения официально была зафиксирована «эльфийская народность» численностью чуть более 12 тысяч человек. При этом в «Яндекс.Переводчике» есть перевод с эльфийского, но нет многих реальных языков РФ.