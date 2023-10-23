Россиянам разрешили устанавливать нестандартные автомобильные номера

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Российских автомобилистов больше не будут штрафовать за установку нестандартных автомобильных номеров, в том числе квадратных, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на решение, принятое Росстандартом. По данным издания, ведомство внесло соответствующие изменения в ГОСТ. Госавтоинспекция уже направила разъяснения в региональные управления.

В августе 2020 года владельцам американских, японских и советских автомобилей разрешили устанавливать квадратные госномера на штатные заводские крепления, так как стандартные прямоугольные на них не влезали. При этом в требованиях подчеркивалось, что ставить такие номера можно лишь сзади. За нарушение этого правила автовладельцам грозили штрафы в размере 500 рублей. В конечном счете в Росстандарте внесли изменения в ГОСТ, позволяющие ставить квадратные номера спереди. Председатель Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Александр Тузов положительно оценил это решение.

Мы очень рады, что государство так быстро реагирует на запросы населения, и приветствуем любые подобные изменения в нормативном регулировании, — заявил он.

Как сообщалось ранее, в России могут ввести обязательную регистрацию электросамокатов. Авторами соответствующего законопроекта выступили депутаты Госдумы от ЛДПР. По их мнению, регистрация электросамокатов позволит идентифицировать нарушителей ПДД и привлекать их к ответственности.