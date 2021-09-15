Россиянам разрешили строить любое количество домов на своих участках

Россияне имеют право возводить несколько жилых домов на своих земельных участках, их количество не регламентируется законом. Однако должны быть соблюдены градостроительные и другие правовые нормы. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте Второго кассационного суда общей юрисдикции, рассмотревшего дело жительницы Рязанской области, которой чиновники запретили строить второй жилой дом на земельном участке.

Оснований согласиться с доводом кассационной жалобы о том, что на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, можно построить только один жилой дом, не имеется, — говорится в сообщении.

Поводом для рассмотрения послужило дело жительницы Рязанской области, которой местные чиновники запретили строить второй жилой дом на приобретённом земельном участке. По их мнению, женщина сначала должна была снести уже имеющийся дом и только после этого возводить другой.

Владелица участка с этим не согласилась и обратилась в суд. Там она пояснила, что слом старого дома лишит её семью единственного жилья в данном населённом пункте.

Суд вынес решение в пользу истицы, отметив, что в законодательстве нет норм, запрещающих строительство второго жилого дома на участке. Чиновники неоднократно обжаловали это решение вплоть до Второго кассационного суда. Однако и он встал на сторону истицы.

Ранее сообщалось, что правительство упростило правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Теперь будет достаточно предоставить выписку из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нём дом находятся в собственности, предоставлять в ПФР сведения из акта выполненных строительных работ больше не потребуется.