Россиянам разрешили снять маски на улице

https://static.news.ru/photo/02f28ffa-453a-11eb-be54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор разрешил гражданам России снимать на улице защитную маску. В ведомстве отметили, что это средство индивидуальной защиты на открытом воздухе необходимо лишь при участии в массовых мероприятиях.

При этом в общественных местах ношение маски остаётся обязательным. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это требование необходимо соблюдать в помещениях, в транспорте и на массовых мероприятиях на улице, передаёт ТАСС.

Во всех остальных случаях на улице маску мы не требуем, — сказала она.

Роспотребнадзор считает досуг на открытом воздухе наиболее безопасным. При этом ведомство рекомендует, чтобы количество участников мероприятий на улице не превышало 50 человек. По словам Поповой, в новогодние каникулы работа катков и горок должна быть организована так, чтобы соблюдалось социальное дистанцирование.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство разработало специальные рекомендации по проведению новогодних праздников.

В России замедлился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В 77 регионах он ниже единицы, при этом напряжённая ситуация остаётся в Крыму, во Владимирской и Астраханской областях, а также на Чукотке.