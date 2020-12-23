Россиянам разрешили снять маски на улице

Роспотребнадзор разрешил гражданам России снимать на улице защитную маску. В ведомстве отметили, что это средство индивидуальной защиты на открытом воздухе необходимо лишь при участии в массовых мероприятиях.
При этом в общественных местах ношение маски остаётся обязательным. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это требование необходимо соблюдать в помещениях, в транспорте и на массовых мероприятиях на улице,
Во всех остальных случаях на улице маску мы не требуем, — сказала она.
Роспотребнадзор считает досуг на открытом воздухе наиболее безопасным. При этом ведомство рекомендует, чтобы количество участников мероприятий на улице не превышало 50 человек. По словам Поповой, в новогодние каникулы работа катков и горок должна быть организована так, чтобы соблюдалось социальное дистанцирование.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство разработало специальные рекомендации по проведению новогодних праздников.
В России замедлился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В 77 регионах он ниже единицы, при этом напряжённая ситуация остаётся в Крыму, во Владимирской и Астраханской областях, а также на Чукотке.