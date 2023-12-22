Россиянам разрешили перевозить животных на соседнем кресле в самолете «Аэрофлот» запустил тестовую услугу перевозки животных на соседнем кресле

Компания «Аэрофлот» запустила в тестовом режиме услугу перевозки животных на соседнем кресле в салоне самолета, сообщила пресс-служба организации. Услуга будет доступна для россиян до 20 марта 2024 года, после чего примут решение о продлении сервиса на постоянной основе.

«Аэрофлот» приступил к тестированию нового сервиса, который позволит пассажирам перевозить животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолёта. На первоначальном этапе услуга будет доступна на собственных рейсах авиаперевозчика до 20 марта 2024 года, после чего авиакомпания примет решение о продлении услуги на постоянной основе, — говорится в сообщении.

Один пассажир может перевезти на соседнем кресле контейнер с животным или птицей в любом классе обслуживания. При этом оплата за дополнительное место взимается по тарифу для взрослого человека. Контейнер с домашним питомцем должен размещаться только на креслах около иллюминатора, и в течение всего полета животное должно оставаться в переноске. Общий вес переноски вместе с питомцем не может быть не более 15 кг.

Ранее «Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов в популярный туристический город Вьетнама — Хошимин. Регулярные рейсы будут осуществляться из Шереметьево дважды в неделю с 31 января 2024 года.