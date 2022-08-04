Россиянам разрешили не смотреть «шок-контент» от ГИБДД МВД разрешило россиянам отказаться от просмотра видео с авариями от ГИБДД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским водителям разрешили отказаться от просмотра видео с серьезными ДТП, сообщили в МВД России. Сотрудник ГИБДД может предложить нарушителю ознакомиться с так называемым «шок-контентом», однако не вправе делать это насильно, пишет «Газета.Ru».

Водитель [по желанию] может смотреть или не смотреть предлагаемый видеоконтент. Это его право, но не обязанность. Ответственность наступает в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения установленной обязанности, — уточнили в ведомстве.

Представители МВД объяснили, что в соответствии со статьей 13 федерального закона «О полиции» сотрудник правоохранительных органов имеет право использовать видеотехнику и другие технические средства в работе, если они не причиняют вреда здоровью и жизни граждан.

В Госавтоинспекции Москвы напомнили, что водителю, который во время движения пишет СМС или записывает аудиосообщения, грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Представители ведомства объяснили, что такие действия несут опасность для окружающих на дороге.