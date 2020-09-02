Россияне смогут навещать болеющих родственников за рубежом без ограничений

Российские граждане, чьи родственники живут в других странах и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без каких-либо ограничений.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Сообщение об этом
Кроме того, новое распоряжение распространяется и на иностранцев, которые смогут многократно пересекать границу России, чтобы навестить требующих ухода родственников, живущих здесь. В сообщении отмечается, что решение об отмене ограничений для этой категории граждан на неоднократное пересечение границы было принято в связи с многочисленными обращениями жителей России и других государств.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Евросоюз оставит без изменений список стран, с которыми государствам — участникам сообщества разрешено открыть внешние границы. США и Россия не входят в этот перечень.
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