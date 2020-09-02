Россияне смогут навещать болеющих родственников за рубежом без ограничений

https://static.news.ru/photo/38983be4-edb2-11ea-a268-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Bein/ZB/Global Look Press

Российские граждане, чьи родственники живут в других странах и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без каких-либо ограничений.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Сообщение об этом появилось на официальном сайте российского правительства. Согласно ему, снимается ограничение на многократный выезд для этой категории граждан. Это касается в том числе опекунов и попечителей.

Кроме того, новое распоряжение распространяется и на иностранцев, которые смогут многократно пересекать границу России, чтобы навестить требующих ухода родственников, живущих здесь. В сообщении отмечается, что решение об отмене ограничений для этой категории граждан на неоднократное пересечение границы было принято в связи с многочисленными обращениями жителей России и других государств.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Евросоюз оставит без изменений список стран, с которыми государствам — участникам сообщества разрешено открыть внешние границы. США и Россия не входят в этот перечень.