Россиянам разрешат устанавливать хамамы и солярии в квартирах В России с 1 декабря будет разрешена установка в квартирах частных соляриев и хамамов

Фото: Shutterstock

В России с 1 декабря текущего года будет разрешено устанавливать в квартирах жилых домов хамамы и инфракрасные кабины. В силе останется лишь запрет на оборудование в жилье бань и саун. Соответствующие коррективы были внесены в приказ МЧС «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Об этом сообщает РИА Новости.

В пункте 5.2.8 абзац шестой изложить в следующей редакции: бани и сауны (кроме парильных типа «хамам» и инфракрасных кабин, а также индивидуальных саун в квартирах), — говорится в приказе.

С 1 января текущего года в МЧС России перешли на так называемый риск-ориентированный подход, в рамках которого каждому объекту присваивается индивидуальная категория пожарного риска. Чем выше потенциальные риски, тем чаще проверки. Всего таких групп риска шесть.

Ранее юрист Елена Кудерко предупредила, что нарушение требований ГОСТа к материалам, предназначенным для ремонта квартиры, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. По ее словам, токсичные добавки влекут реальную угрозу жизни человека. Юрист подчеркнула, что нормы качества и безопасности, соблюдаемые изготовителями и импортерами материалов, должны подтверждаться сертификатами и декларациями соответствия. Эти документы покупатель имеет право потребовать у продавца. Кроме того, для некоторых типов отделочных материалов требуется свидетельство о государственной регистрации.

В свою очередь дизайнер жилых помещений и риелтор Елена Бартель рассказала, что россияне испытывают проблемы со вкусом, когда дело доходит до ремонта квартир и обстановки. В этой связи квартиры в РФ после ремонта выглядят «мрачнее», чем аналогичные проекты на зарубежных рынках. Дизайнер подчеркнула, что популярный в России стиль «дорого-богато» является пережитком наравне с «малиновым пиджаком».