https://static.news.ru/photo/692b5866-593a-11ea-b9b5-fa163e074e61_660.jpg Национальный парк «Лосиный остров» Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Россиянам хотят разрешить приватизировать землю в национальных парках. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

По его словам, на сегодняшний день условия, созданные для жителей населённых пунктов, которые расположены в нацпарках, нарушают права граждан. В частности, они не могут оформить в собственность землю, на которой построены их дома. По сути земля, на которой располагается их жильё, находится вне правового поля.

Сейчас на особо охраняемых природных территориях и в нацпарках живут около 2 миллионов человек. Они сталкиваются с ограничениями, а многие стремятся уехать. Я считаю, что при создании нацпарков была допущена ошибка, и сейчас мы обязаны её исправить, — сообщил он в интервью «Парламентской газете».

Он обратил внимание на то, что нормативных актах есть много нестыковок. Например, муниципалитет должен обеспечивать уборку территории и строительство коммуникаций. Однако земля нацпарков находится в федеральной собственности, что фактически делает невозможным действия муниципалитета на этой территории.

Ранее NEWS.ru писал, что в правительственный план приватизации на 2020–2022 годы включены 293 предприятия. Среди них банк ВТБ, Махачкалинский и Новороссийский морские торговые порты, «Росспиртпром», Кизлярский коньячный завод, «Алмазювелирэкспорт», «Совкомфлот» и другие предприятия.