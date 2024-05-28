Россиянам разрешат переводить себе больше миллиона рублей за раз ЦБ повысит лимит переводов себе для клиентов банков с миллиона до 30 млн рублей

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Банк России разработал новую норму, согласно которой лимит на разовый перевод клиента банка самому себе через систему быстрых платежей вырастет до 30 млн рублей, сообщил регулятор. Ранее россияне могли себе перевести только миллион рублей.

Отмечается, что действие проекта распространяется только на банки — участники СБП. Обсуждение инициативы продлится до конца мая. Предполагается, что указание вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

С 1 мая клиентам российских банков разрешили переводить без комиссии до 30 млн рублей между своими счетами через мобильные приложения или личный кабинет. Однако сумма одного перевода в СБП не могла превышать 1 млн руб. В ЦБ считают, что новые меры будут способствовать развитию конкуренции между банками и снизят операционные риски граждан.

При этом Сбербанк сохранил суточный лимит в 2 млн рублей. Там объяснили это соблюдением требований закона и элементами системы минимизации ряда рисков, в том числе мошенничества.

В ЦБ на это ответили, что российские банки не должны ограничивать граждан в переводах денежных средств между своими счетами. По закону такие переводы должны осуществляться без комиссий. Соответствующие разъяснения регулятор направил кредитным организациям.