Россиянам разрешат отказываться от допуслуг по кредитам в течение месяца

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Россияне теперь имеют возможность отказаться от дополнительных услуг при оформлении кредита в течение 30 дней, так как период охлаждения был продлен с 14 до 30 дней, сообщил просветительский ресурс «Финансовая культура» Банка России. Соответствующий закон начнет действовать с 21 января. Кроме того, банки обязаны предоставлять полную стоимость кредита (ПСК) на своих сайтах.

Банки и микрофинансовые организации (МФО) должны отправить заемщику перечень всех дополнительных услуг, предоставленных вместе с кредитом, не позднее следующего дня после заключения кредитного договора. Они также обязаны напомнить о возможности отказаться от этих услуг в течение 30 дней. Новый закон вступает в силу с 21 января 2024 года.

На данный момент заемщики имеют право отменить ненужные страховки и другие сервисы в течение 14 дней с момента подписания договора. По словам «Финансовой культуры», кредиторы часто навязывают дополнительные услуги и утаивают возможность отказа от них, что приводит к излишним выплатам банкам и МФО.

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин ранее предложил внести изменения в порядок предоставления потребительских кредитов в России. По его словам, банки и другие финансовые организации будут обязаны проверять, заключает ли клиент договор по собственной воле.