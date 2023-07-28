Россиянам разрешат оставлять ипотечное жилье при банкротстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабмин поддержал законопроект, согласно которому россияне смогут сохранить за собой ипотечное жилье при личном банкротстве, пишут «Известия» со ссылкой на проект официального отзыва правительства. По информации издания, для этого заемщику потребуется заключить мировое соглашение с банком или составить план реструктуризации долга.

Мировое соглашение или план реструктуризации долгов не будут распространяться на отношения должника с иными кредиторами, в том числе первой и второй очереди, а также на иное имущество должника, — говорится в документе.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отметил, что пока ипотечное жилье могут забрать даже при наличии маленьких детей и других тяжелых жизненных обстоятельств. Принятие соответствующих мер, отметил он, поможет заемщику не остаться на улице.

Ранее стало известно, что в России резко увеличилась стоимость квартир в новостройках. По данным федеральной компании «Этажи», в среднем один квадратный метр на рынке первичного жилья подорожал на 1,7% за последние две недели. При этом за прошлый год цены выросли лишь на 3,7%. Больше всего данная тенденция выражена в Новосибирске (+1,9%), Нижнем Новгороде и Самаре (+1,8%), уточнили в компании.