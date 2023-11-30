«Госуслуги» заменят россиянам паспорт Эксперимент по применению «Госуслуг» вместо паспорта могут провести в 2024 году

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Эксперимент по использованию приложения «Госуслуги» вместо обычного паспорта могут провести в России уже в 2024 году, рассказал «Известиям» директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин. По его словам, сервис можно будет использовать для покупки железнодорожных билетов или для обслуживания в банке и МФЦ. Предполагается, что это упростит получение услуг.

Дубынин подчеркнул, что в настоящее время сотрудники Минцифры РФ создают перечень жизненных ситуаций, когда россияне смогут воспользоваться сервисом «Госуслуги» вместо паспорта. В список уже вошли такие ситуации, как обращение к операторам сотовой связи, посещение частной медицинской организации, заселение в гостиницу и так далее. Отдельные пилотные проекты планируется запустить в 2024 году.

Будет несколько кейсов по использованию приложения вместо паспорта. Среди них — обслуживание в банке и МФЦ, покупка ж/д билетов и посадка на рейс, а также приобретение отдельных категорий товаров. Они будут вводиться поэтапно, чтобы рынок успел подготовиться, — рассказал Дубынин.

Представители российского бизнеса уже выразили свою готовность к проведению эксперимента. Если он пройдет удачно, то министерство расширит возможности применения «Госуслуг».

Как сообщалось ранее, Минцифры РФ также планирует создать на портале государственных услуг раздел с информацией о сим-картах, зарегистрированных на граждан. Такая функция позволит россиянам проверить, не используются ли их данные в мошеннических целях.