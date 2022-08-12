Россиянам рассказали, за какими документами охотятся интернет-мошенники Специалист по кибербезопасности Вакулин: мошенникам нужны ИНН и водительские права граждан

Фото: shutterstock

Интернет-мошенники охотятся не только за паспортными данными российских пользователей, в преступных целях они могут использовать сведения о регистрации, ИНН и даже водительские права, попавшие в Сеть, предупредил специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с «Москвой 24».

Он рассказал, что аферист например может создать в соцсетях группу с фальшивым интернет-магазином и вести его под именем и фотографией человека, чьи данные он похитил. В результате обманутый покупатель обратится в полицию, укажет данные и фигурантом дела станет лицо, которое не имело никакого отношения к мошенничеству.

Если в руки мошенников попали паспортные данные, то они без труда могут узнать ИНН. Чем больше информации будет в руках у злоумышленника, тем легче будет «клевать» жертва, — пояснил эксперт.

Вакулин добавил, что знание одного ФИО может стать мощным инструментом в руках мошенника, так как у крупных компаний нередко случаются утечки данных клиентов. Для преступников становятся доступны телефоны и имена их владельцев. Если он позвонит потенциальной жертве и назовет их имя, фамилию и отчество, у собеседника возникнет чувство доверия, объяснил специалист.

На портале «Госуслуги» ранее предложили разместить форму для жалоб на телефонных мошенников, чтобы разобраться со спам-звонками россиянам. С такой инициативой выступил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. Он предложил накладывать штраф на операторов, допустивших подменный звонок.