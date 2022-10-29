Россиянам рассказали, за что банк может оштрафовать клиента Юрист Данилов: банк может наложить штраф за нецелевое расходование кредитных средств

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Заемщику, не выполняющему обязательства по кредитному договору, могут грозить штраф или неустойка от банка. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов. Он отметил, что чаще всего неустойка начисляется в случае несвоевременного возврата кредита.

По словам эксперта, при уплате процентов размер неустойки может составить более 20% от суммы просроченной задолженности. Если же проценты не начисляются, то сумма составит 0,1% за каждый день просрочки.

Также банк может предусмотреть штрафы за нецелевое использование кредитных средств, а также в том случае, если клиент не предоставил в банк информацию о смене имени или изменении доходов.

Указанные нарушения также могут стать основанием для начисления банком штрафных санкций, если это предусмотрено договором. В этих случаях условие об основаниях и размере штрафных санкций отражено в строке 12 индивидуальных условий договора потребительского кредита, — резюмировал эксперт.

Ранее финансовый аналитик Алексей Лашко сообщил, что выдача микрозаймов в сентябре 2022 года резко упала во всех регионах России на 5,8% после четырех месяцев роста. Он связал такое падение со сменой модели потребительского поведения, а также изменением позиции кредиторов относительно военнообязанного населения.

18 сентября в исследовании экосистемы Unicom сообщалось, что россияне стали запрашивать рекордные микрозаймы в августе. Их средняя сумма достигла уровня в 24,8 тысячи рублей. При этом микрофинансовые организации готовы предложить суммы втрое меньше запрашиваемых. В марте 2022 года средний размер микрокредита составлял 16,3 тысячи рублей, в апреле резко подскочил до 23,5 тысячи рублей и затем продолжил расти. В июле он достиг 24,5 тысячи рублей.