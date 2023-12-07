Россиянам рассказали, в каком виде запрещено появляться в суде Россиянам запретили появляться в суде пьяными и в шортах выше колен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия по вопросам статуса судей и правового положения работников аппаратов судов разработала типовые правила пребывания посетителей в судах, сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Согласно новым правилам, утвержденным на Совете судей РФ в Москве, граждан могут не допустить в суд в шортах и в состоянии опьянения.

Из типовых правил следует, что одним из оснований для отказа в допуске в здание суда является прибытие лица в спортивной или пляжной одежде и обуви; в шортах выше колен; в одежде и обуви, имеющей надписи и рисунки, оскорбляющие человеческое достоинство или свидетельствующие о явном неуважении к обществу и суду; в одежде, не позволяющей идентифицировать личность, — говорится в сообщении.

Также в суд запрещен допуск лицам в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Помимо этого, в разделе о мерах безопасности указано, что фото- и видеосъемка в суде может производиться по согласованию с председателем суда либо с его заместителем или иным уполномоченным лицом.

Ранее Верховный суд России запретил расценивать отказ задержанного сообщать силовикам пароль для просмотра данных на телефоне как доказательство вины. В ВС отметили, что это является частью закрепленного в Конституции РФ права на защиту.