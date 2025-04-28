Россиянам рассказали, в каком случае им могут заблокировать кредитные карты Финансист Ермилова: кредитные карты могут заблокировать при пополнении ими вклада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки могут уменьшить лимит по кредитной карте или заблокировать ее, если ею воспользуются для пополнения вкладов, заявила агентству «Прайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. По ее словам, такие люди часто укладываются в льготный период, то есть успевают возвращать средства на карту без уплаты процентов, что невыгодно для финансовых организаций.

Цель банка — заработать прибыль. Просто бесплатно обслуживать клиентов — это для них невыгодная история, — сказала Ермилова.

Эксперт добавила, что при блокировке кредитки люди могут обратиться в другой банк для получения новой карты. Также они могут воспользоваться другими услугами той же финансовой организации, чтобы расположить ее к сотрудничеству.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов назвал «очередной наглостью» введение ограничений для владельцев кредитных карт, пользующихся ими только в беспроцентный период. В последнее время ряд российских банков начал снижать лимиты и блокировать операции таким клиентам.

Глава фракции СРЗП отметил, что российские банки очень избалованы мягкой политикой «мегарегулятора» Банка России. Он пообещал, что если ЦБ не вмешается в происходящее, депутаты направят обращение в прокуратуру.