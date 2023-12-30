Россиянам рассказали, в каком порядке лучше есть новогодние блюда Диетолог Микитюк: новогоднюю трапезу нужно начинать с холодных и горячих закусок

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Начинать новогодний ужин лучше с холодных закусок, так как они возбуждают аппетит, рассказала NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк. Она добавила, что праздничный стол стоит сервировать, выкладывая готовые блюда небольшими порциями, чтобы попробовать все, но не переесть.

Сервировать стол лучше, выкладывая готовые блюда небольшими порциями. Так можно все попробовать и не переесть. Начинать праздничный обед или ужин следует с холодных закусок. Они предназначены для возбуждения аппетита, особенно те, которые обладают острым вкусом, — объяснила Микитюк.

Собеседница подчеркнула, что в качестве холодных закусок подойдут небольшие бутерброды, рыбная и мясная нарезка, овощное ассорти, а также паштеты и икра. Далее, заявила Микитюк, можно перейти к горячим закускам.

После переходим к горячим закускам. Вы можете приготовить горячие рулетики с различными начинками, грибные блюда, разнообразные горячие закуски с лавашом, тосты, куриное филе, приготовленное особым образом, фаршированные овощи, — отметила диетолог.

Микитюк добавила, что вторые блюда следует подавать в определенной последовательности: рыбное, затем мясное блюдо, а потом птицу или дичь. По ее словам, после этого можно приступать к традиционным салатам.

Если десерт является непременным атрибутом праздника, то его лучше отложить и не смешивать с основными блюдами и особенно с алкоголем. Но помните, что даже самый «низкокалорийный» десерт является высококалорийным продуктом, и после его употребления лучше всего выйти на прогулку, хорошо было бы поиграть в подвижные игры, — отметила Микитюк.

Эксперт подчеркнула, что хорошим дополнением к десерту станет блюдо или даже корзина с фруктами.

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