Россиянам рассказали, в каких случаях можно не платить за такси Адвокат Шабанова: за такси можно не платить, если водитель привез не туда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россияне имеют право не платить за поездку в такси, если водитель привез клиента на другой адрес или высадил человека на полпути, рассказала NEWS.ru адвокат Виктория Шабанова. Юрист подчеркнула: пассажир не обязан доплачивать по просьбе шофера за дополнительные обязательства (количество вещей в багаже или проведенное время в пробке).

Данные отношения регулирует закон о защите прав потребителей. Пассажир не обязан доплачивать за количество вещей в багаже или время, проведенное в пробке. Итоговая сумма приходит по СМС или в приложении, выше этого платить не надо. Также это касается и тех случаев, когда такси привезло вас не туда или вовсе высадили на половине пути, в данном случае услуга считается не оказанной, — добавила Шабанова.

Ранее ФАС выявила у сервиса «Яндекс.Такси» нарушения, связанные с завышением цен на поездки, а также с блокировкой водителей и пассажиров, Как сообщил заместитель руководителя службы Петр Иванов, за 2023 год на компанию поступило более 300 жалоб от пользователей.

Ранее поездки на такси в отдельных регионах подорожали на 44%, а в среднем по стране — на 5%. Это произошло на фоне вступления в силу новых требований к этому виду транспорта. Кроме того, на величину среднего чека оказали влияние выросшие за год траты на обслуживание, лизинг авто, расходы водителей и издержки таксопарков, алгоритмы балансирования спроса/предложения, которые привели к изменению цены в приложениях агрегаторов такси.