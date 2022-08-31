Россиянам рассказали, стоит ли ждать пика заболеваемости COVID-19 Академик РАН Зверев: пиковых показателей заболевания COVID-19 в России не будет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге спрогнозировал, что число заболевших COVID-19 в ЕС осенью достигнет 250 млн человек. Однако жителям России нечего опасаться, так как сейчас в стране выявляют не более 50 тысяч заразившихся в сутки, заверил научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова академик РАН Виталий Зверев. В разговоре с «360» он добавил, что коронавирус переносится легче, чем грипп.

Сейчас мы с Европой особо не общаемся. У нас будет своя ситуация. Но вирус не вызывает тяжелых форм заболевания и переносится легче, чем грипп. Возможно, будет подъем, но все это быстро пройдет, — заявил специалист.

Согласно прогнозам ученого, число заболевших COVID-19 в России в будущем может достичь 70-80 тысяч в сутки, что значительно меньше, чем в Европе. Он также подчеркнул, что локдаун лучше не вводить. Зверев считает, что стоит последовать примеру Израиля и пропагандировать достижение естественного коллективного иммунитета за счет переболевших.

В Минздраве ранее отметили, что в настоящее время в России нет оснований для введения на федеральном уровне дистанционного обучения или перевода сотрудников компаний на удаленку из-за коронавирусной инфекции. В ведомстве также подчеркнули, что рост заболеваемости COVID-19 в стране с июля растет, однако от региона к региону их число различается.