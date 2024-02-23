Россиянам рассказали, стоит ли бояться эпидемии лихорадки денге Вирусолог Аграновский: бояться распространения денге в России не стоит

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Россиянам не следует опасаться эпидемии лихорадки денге, поскольку недуг передается через укусы насекомых, которых в российском климате нет, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. По его словам, лихорадка может распространиться на граничащие с очагами регионы.

На соседние страны она может переползти, всё зависит от переносчиков, если они расплодились где-то, значит, и там появится. Происходят вспышки периодически, потенциала создать эпидемию или пандемию у таких заболеваний нет — они слишком сложно передаются от больного к здоровому. Это флавивирусная инфекция, передаваемая комарами определённого вида, поэтому она не может вызвать эпидемию. Вспышки происходят лишь в тех странах, где есть эти комары, поэтому привезти её в Россию невозможно, у этих комаров своя экологическая ниша, — сказал эксперт.

Ранее СМИ писали, что российские туристы пожаловались на распространение эпидемии вируса денге на Шри-Ланке. По информации журналистов, на популярном курорте зафиксированы десятки случаев заражения, одна женщина скончалась. Больше всего россиян подхватили лихорадку в Коломбо. Симптомы у заболевших одинаковые: появление слабости и повышение температуры до 38 градусов после укуса комара. Отмечается, что у умершей россиянки не была оформлена страховка, сейчас ее близкие пытаются доставить тело на родину.

Как рассказали местные врачи, февраль — нетипичный месяц для распространения вируса денге, поскольку на улице жаркая погода без дождей. В таких условиях комары почти не размножаются, поэтому инфекция не должна распространяться. Медики считают, что туристы могли заразиться в джунглях.