Россиянам рассказали, насколько выросла стоимость пасхального кулича Экономист Морковкин предупредил о росте цен на ингредиенты для классического кулича на 9,17%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пасхальные куличи

Цены на ингредиенты для кулича по классическому рецепту выросли на 9,17%, предупредил доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин. В разговоре с РИАМО он отметил, что в 2023 году стоимость всех продуктов составит около 183 рубля, тогда как в 2022 году кулич обходился в 168 рублей.

Как уточняет издание, цены выросли на сухофрукты, молоко, сливочное масло и муку, в то время как подешевели только куриные яйца. Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета Екатерина Безсмертная рассчитала, что цена на кулич по самому распространенному в интернете рецепту повысилась на 11%. Эксперт уточнила, что цены на ингредиенты различаются в зависимости от города и региона.

Исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков добавил, что стандартный кулич обойдется дороже на 5,4%. По его подсчетам, в 2023 году его стоимость составит около 283 рублей, в то время как в 2022 году все ингредиенты стоили примерно 173 рубля.

Ранее NEWS.ru поделился рецептом пасхального кулича. Для его приготовления потребуются коровье молоко, пшеничная мука, сливочное масло, сахарный песок, куриные яйца, сухие дрожжи, изюм, соль и ванилин.