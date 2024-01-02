Россиянам рассказали, как часто можно ходить в баню Банщик Ляхов: ходить в парную можно два-три раза в неделю

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Если разумно париться при температуре 60 градусов, то ходить в баню можно два-три раза в неделю, рассказал NEWS.ru основатель Школы банного мастерства, банщик и травник Василий Ляхов. По его словам, в общественную баню достаточно ходить раз в неделю.

Если брать общественную баню, раза в неделю хватает за глаза. Если брать разумную баню, где микроклимат пригоден, чтобы пришел любой человек, когда температура в самой парной не превышает 60 градусов, а все остальное делается разумной поддачей на камни, возможно ходить 2–3 раза в неделю, беды не будет. Если вы знаете, как применять баню, умеете в нее ходить, можно ходить хоть каждый день после 50 лет. Просто разумная нагрузка. Дать телу чуть-чуть пропотеть, сполоснуться и идти — это тоже баня, — сказал Ляхов.

Он отметил, что каждый день ходить в баню с вениками не нужно. Есть 300 дней в году, в которые с организмом можно делать все что угодно, но нужно выделите 60 дней в году бане, чтобы очиститься, подытожил эксперт.

Ранее Ляхов рассказал, что баню не стоит посещать людям с хроническими заболеваниями в период их обострения, а также психическими и неврологическими заболеваниями, поскольку любая внештатная ситуация может привести к тому, что человек обожжется кипятком или травмируется об острую грань. Специалист также назвал противопоказаниями для посещения парной или сауны повышенную температуру, высокий риск образования тромбов и состояние алкогольного опьянения.