Россиянам рассказали, сколько ранних ягод можно есть в день Диетолог Безнеева: можно съедать не более 300 г ранних ягод в день

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С ранними ягодами нужно стараться не перебарщивать, их можно есть не более 300 г в день, посоветовала в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Виктория Безнеева. По ее словам, важно смотреть на степень зрелости ягод.

С ягодами, особенно ранними, лучше не перебарщивать. Нужно съедать не более 300 г в день. Важно, чтобы ягоды были спелыми, — объяснила специалист.

Диетолог отметила, что для максимальной пользы лучше добавлять ягоды в различные блюда. Также не стоит переедать, поскольку из-за этого могут появиться симптомы аллергии, добавила эксперт.

Ранее другой диетолог Римма Мойсенко заявила, что яркие и красивые несезонные фрукты и ягоды не только бесполезны для организма, но могут быть и опасны. По ее словам, в них мало витаминов и минералов, а для сохранения и дезинфекции плодов, преодолевших большой путь, используются химические средства. Поэтому такими ягодами и фруктами лучше не пытаться возместить дефицит витамина C весной, считает эксперт.

До этого диетолог Инна Мисникова рассказала, что брусника является уникальной ягодой, в которой множество разных типов витаминов, а ее употребление защитит от набора лишнего веса. Специалист также подчеркнула, что ягода поможет в профилактике рака и снижении воспалений.