Россиянам рассказали, сколько можно выпить на Новый год без вреда здоровью Диетолог Залетова: на Новый год без вреда можно выпить два бокала белого сухого вина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В новогоднюю ночь без вреда для здоровья человек может выпить пару бокалов белого сухого вина. Об этом РИА Новости рассказала врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова. По ее словам, такая доза считается безопасной для организма. При этом она рекомендовала полностью отказаться от коктейлей и газированных напитков.

Пара бокалов белого сухого вина считается относительно безопасной для нашего здоровья, — отметила диетолог.

Она пояснила, что белое сухое вино представляет собой максимально некалорийный алкоголь, содержащий небольшое количество этилового спирта, что снижает нагрузку на печень.

При этом врач не рекомендовала употреблять газированные алкогольные напитки, максимум — выпить бокал игристого вина и далее перейти на сухое вино. Залетова также предупредила, что вредно смешивать алкоголь со сладкими напитками, поскольку это усиливает всасывание в кровь и человек быстрее пьянеет. Если же смешивать алкогольные напитки, то здесь следует придерживаться принципа одинакового градуса и лучше отказаться от коктейлей и выбирать «чистый» напиток.

Ранее стало известно, что минимальная розничная цена на игристое вино в России вырастет с 2023 года. Об этом говорится в приказе Минфина, он вступит в силу с 1 января и будет действовать до 31 декабря 2028 года. Таким образом минимальная стоимость бутылки игристого вырастет со 169 до 239 рублей — на 41,4%. Оптовая цена увеличится на 45,2% — со 137 до 199 рублей.