Россиянам рассказали, сколько кулича можно съесть на Пасху Диетолог Соломатина: здоровым людям можно съесть на Пасху 50–100 граммов кулича

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала радио Sputnik, что здоровым людям можно съесть на Пасху не более 50–100 граммов кулича. Она добавила, что сам кулич не осложнит работу пищеварительной системы, но призвала учитывать остальные блюда праздничного стола. Эксперт подчеркнула, что людям с лишним весом, сахарным диабетом, а также инсулинорезистентностью следует отказаться от кулича.

Если вы знаете, что не сможете удержаться, купите маленький, а не большой кулич. Лучше выбирать продукт хорошего качества, не нужно экономить на нем. Важно смотреть состав: желательно, чтобы в нем было поменьше жиров, не было пальмового или гидрогенизированного масла, чтобы сахар не стоял на первом-втором месте в составе, — сказала Соломатина.

Специалист также отметила, что людям, которые соблюдали пост, следует постепенно нагружать организм жирной пищей и призвала не увлекаться в первый же день.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.