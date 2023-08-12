Россиянам рассказали, реально ли получить туристическую визу в США Тревел-блогер Ансталь: турвизу в США можно получить в Казахстане или Индонезии

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Тревел-блогер Наталия Ансталь заявила NEWS.ru, что россияне могут получить туристическую визу в США, но за пределами РФ. По ее словам, чаще всего граждане России едут в Казахстан — Астану (посольство) или Алма-Ату (генконсульство).

В РФ получить визу США невозможно, едут, в основном выбирают Казахстан, обычно Астану (посольство) или Алма-Ату (генконсульство), но очень сложно попасть на свободную дату. Можно попробовать открыть визу в Европе, но там участились отказы гражданам РФ. Некоторые выбирают Индонезию или Маврикий, но, опять же, нужно понимать, что сама поездка в эти страны дорого обойдется, — отметила Ансталь.

По ее словам, визовые офицеры не стали хуже относится к россиянам и не придираются во время интервью: «как и раньше запрашивают документы с работы, подтверждение дохода и остальные бумаги».

Лайфхак — если планируете впервые посетить США, в анкете указывайте место назначения Майами, так как город считается дорогим курортом. Если турист планирует ехать туда, то понятно, что для пляжного отдыха, а не для попытки остаться в США нелегально, — добавила блогер.

Ранее Ансталь рассказала, что в мире есть большое количество непопулярных, но очень интересных направлений для путешествий, например Шантарские острова, Куба и районы Фуджейры в Арабских Эмиратах. По ее словам, эти места поразят туристов необыкновенной красотой, богатой культурой и архитектурными достопримечательностями.