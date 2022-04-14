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Общество

Россиянам рассказали про альтернативы запрещённым шрифтам

Аналитик Кусков рассказал про альтернативы запрещённым шрифтам
17:06, 14 апреля 2022
Россиянам рассказали про альтернативы запрещённым шрифтам Фото: pexels.com
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Запрет на пользование популярными шрифтами Times New Roman и Arial не должен вызвать проблем у россиян, заявил в беседе с «Радио 1» гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Он напомнил, что в текстовом редакторе Word свыше 100 шрифтов, из них порядка 15 подходят для деловой переписки.

Мы привыкли использовать шрифты Times New Roman и Arial, но шрифты принадлежат определённым компаниям, и они имеют право отзывать их использование несмотря на то, что люди покупали лицензию. Пока проблемы я не вижу: в том же Word более 100 шрифтов, из них порядка 10–15 точно подходят для деловой переписки, — сказал эксперт.

Кусков также отметил, что есть шрифты, которые разрабатывали российские компании. Только перед их применением необходимо будет удостовериться, что они точно российские и можно ли их сейчас использовать.

Ранее компания Monotype перекрыла для россиян доступ к библиотеке на своём сайте. В результате пользователи из РФ оказались лишены доступа к популярным шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, правами на которые владеет американская фирма.

По имеющимся данным, при попытке входа на страницу с каталогом шрифтов пользователь получает сообщение о запрете доступа. При включении VPN эта проблема исчезает и каталог становится доступен.

По словам юриста Андрея Некрасова, россиянам вряд ли будет грозить ответственность за использование заблокированных шрифтов. За нарушение авторских прав могут привлечь только юридических лиц.

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