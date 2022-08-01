Россиянам рассказали, под какие заболевания «маскируется» сифилис Дерматовенеролог Анчикова предупредила россиян о маскирующемся под другие болезни сифилисе

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Медики в последние годы часто сталкиваются со скрытой формой сифилиса без классических проявлений на коже и слизистых, а также признаков поражения внутренних органов и нервной системы при положительных серологических лабораторных тестах, рассказала NEWS.ru дерматовенеролог Екатерина Анчикова. Эксперт подчеркнула, что недуг иногда «маскирует» первичные симптомы под другие болезни, вводя человека в заблуждение. Специалист добавила, что подобные проблемы связанны с половым поведением людей.

Большую роль играет половое поведение, когда забывают про «защиту», особенно при оральной форме контакта. Многие больные инфицировались именно из-за этого, хотя были четко уверены, что возможность получить ЗППП можно только при классическом варианте контакта. Поэтому и такие пациенты часто пропускают основной симптом — появление первичной сифиломы в ротовой полости, думая, что это гингивит, стоматит или «прикусил десну», — рассказала врач.

По ее словам, для диагностики скрытого сифилиса необходимо собрать подробный анамнез, учесть наличие в прошлом эрозий и каких-либо повреждений на слизистых, высыпания на коже, прием антибактериальных средств, особенно бесконтрольный. Она подчеркнула, что при осмотре часто обнаруживается рубец или остаточное локальное уплотнение кожи и подкожных структур, вероятно сформировавшихся как-раз после разрешения твердого шанкра.

Также возможно обнаружение увеличенных лимфоузлов и состояния, связанного с фиброзированием после перенесенного ранее лимфаденита. Лабораторные диагностические тесты должны иметь множественный характер. Проведение тестов: RPR, РИФ, РИБТ и ПЦР-диагностика. Иногда могут исследовать и спино-мозговую жидкость, когда есть подозрение на скрытый сифилитический менингит, — подытожила Анчикова.

Ранее инфекционист Татьяна Ковалёва рассказала про симптомы, которые могут свидетельствовать о начале ВИЧ-инфекции. Эксперт пояснила, что появление первых клинических симптомов заболевания занимает от четырёх недель до трёх месяцев (иногда до одного года) с момента заражения. По её словам, самыми распространёнными клиническими симптомами ВИЧ-инфекции является лихорадка, озноб, увеличение лимфатических узлов, болезненные ощущения в горле и сыпь на коже.