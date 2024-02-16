Россиянам рассказали, почему внезапно появляется лысина Трихолог Гайдайчук: волосы могут выпадать из-за стресса и неправильного ухода

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Волосы могут внезапно начать выпадать из-за стресса, нездорового питания, гормонального сбоя или лекарственных «побочек», рассказала «Известиям» эксперт по превентивной медицине, дерматовенеролог, дерматолог и трихолог Марина Гайдайчук. По ее словам, хронический недосып и осложнения заболеваний могут давать такой же эффект. Специалист рекомендовала в случае визуального уменьшения объема волос за один — три месяца обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

Наиболее распространенные причины выпадения волос: неправильное питание, хронический недосып, гормональный дисбаланс, стресс, осложнения некоторых заболеваний и побочный эффект приема определенных препаратов. Если вы заметили, что волосы начали выпадать, а объем визуально уменьшился за один — три месяца, то стоит обратиться к врачу, — сказала она.

Врач добавила, что проблемы с выпадением волос могут также говорить о непереносимости компонентов уходовых средств. При правильном уходе, по словам Гайдайчук, волосы имеют здоровый вид и блеск, их структура не утяжелена, кожа головы хорошо промыта, но не пересушена. Она рекомендовала смывать перед сном средства укладки, поскольку их нахождение на волосах в течение нескольких дней может стать причиной себореи, перхоти и привести к выпадению.

Ранее эндокринолог Анастасия Фатеева рассказала NEWS.ru, что одними из самых распространенных заболеваний щитовидной железы являются депрессия и тревожность. Она отметила, что в первом случае пациента беспокоят чувство жара, потеря веса, учащенный пульс, а во втором — набор лишних килограммов, озноб, отеки на лице, сухость кожи, а также выпадение волос.