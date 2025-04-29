Россиянам рассказали, почему посещать кладбища на Радоницу необязательно Общественник Иванов: на Радоницу нужно сосредоточиться на молитве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Радоницу важным является не посещение кладбищ, а молитва и духовная связь с теми, кого рядом уже нет, рассказал председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. В беседе с RT он подчеркнул, что день поминовения усопших не является днем скорби — это день радости о Воскресении Христовом. Отмечается, что в 2025 году Радоница отмечается 29 апреля.

Поминовение усопших в Радоницу — это не просто традиция, это выражение нашей любви и заботы о тех, кто ушел от нас. Мы молимся за них, просим у Бога милости и прощения их грехов. Важно помнить, что главное в этот день — не пышные застолья на кладбищах, а искренняя молитва и духовное единение с усопшими, — пояснил он.

Он также напомнил, что важно бережно относиться к могилам. В местах захоронений следует поддерживать порядок и чистоту, заключил общественник.

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