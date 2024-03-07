Россиянам рассказали, почему популярный способ чихания опасен Лор Дымчикова: закрытие носа при чихании может вызвать разрыв сосудов мозга

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Многие чихают, зажимая нос рукой, чтобы избежать громкого звука, однако такой способ может нанести серьезный вред здоровью и, в частности, привести к разрыву сосудов мозга, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-оториноларинголог Эржэна Дымчикова. Кроме того, по ее словам, чихание с закрытым носом может спровоцировать отит.

Чихание помогает организму выводить раздражители из носа. Это осуществляется тем, что происходит короткий глубокий вдох и резкий выдох через нос под большим давлением. Если простым языком, то происходит выталкивание содержимого носа наружу мощным напором воздуха, — пояснила специалист.

При чихании с закрытым носом возникает чрезмерное давление, благодаря которому могут лопнуть сосуды головного мозга, предупредила эксперт. Также под большим напором вирусы, пыль, аллергены и другие раздражители могут попасть в среднее ухо и вызвать отит. Поэтому чихать лучше в салфетку или платок, а если их не оказалось под рукой — то в сгиб локтя, не закрывая нос полностью, посоветовала Дымчикова.

Ранее физиотерапевт Светлана Малиновская рассказала, что чихать необходимо с открытым ртом, а не с зажатым носом, чтобы не дать слизи уйти обратно в горло или слуховые трубы. Специалист добавила, что чихание с зажатым носом чревато перфорацией барабанной перепонки и повреждением пищевода.