Россиянам рассказали, почему нельзя пользоваться электросамокатами в дождь Преподаватель РТУ МИРЭА Шутов: в дождь электросамокаты менее управляемые

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Пользоваться электросамокатами в дождь не рекомендуется, поскольку при таких погодных условиях устройство становится менее управляемым, рассказал LIFE.ru преподаватель РТУ МИРЭА Василий Шутов. По его словам, также попадание воды в устройство может вызвать серьезную поломку.

Обычный дождь может сделать поездку на электросамокате небезопасной. Во-первых, значительно снижается сцепление с дорожным покрытием, самокат становится менее управляемым. Во-вторых, если нарушена заводская гидроизоляция, то попадание воды может привести к серьезной поломке устройства, — объяснил эксперт.

Специалист отметил, что, если все же устройство промокло, его обязательно нужно просушить перед следующим использованием. Также рекомендуется ставить на электросамокат специальную защиту и только потом пользоваться им в сырую погоду.

Кроме того, электросамокаты могут притягивать молнии при определенных обстоятельствах, добавил Шутов. Поэтому во время грозы лучше спешиться, укрыть по возможности устройство под навесом и отойти от него подальше.

Ранее заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что с начала сезона пользователи аренды электросамокатов получили в общей сложности 15 тысяч штрафов. По его словам, еще семь тысяч аккаунтов были заблокированы.