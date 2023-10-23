Россиянам рассказали, почему нельзя перезванивать на незнакомые номера Эксперт Бийчук: ответный звонок на незнакомый номер стимулирует мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Не нужно перезванивать на незнакомые номера — это привлечет внимание мошенников, которые поймут, что абонент активен и доступен для звонка, предупредил в беседе с РИА Новости экспер Андрей Бийчук. По его словам, лучше установить умный определитель номера, чтобы сразу отсеять подозрительные личности.

Если же вы все же перезвонили, а на том конце провода оказался мошенник или сомнительная фирма, продающая товары или услуги, то следует заявить, что вы уже приобрели их продукт, поэтому в дальнейших предложениях не нуждаетесь, отметил Бийчук. Он пояснил, что так можно избежать дальнейших звонков.

Чтобы оградить себя от ненужной рекламы, но при этом не пропускать важные звонки с неизвестных номеров, советую пользоваться умными определителями номера. Они покажут, кто звонит абоненту, даже если номер организации не записан в телефоне, — посоветовал эксперт.

По его данным, количество спам-звонков за девять месяцев текущего года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всплеск активности со стороны аферистов ожидается также перед «Черной пятницей» в ноябре, предупредил специалист.

Ранее управление ФСБ России по Москве и Московской области предупредило о росте фактов мошенничества, направленного на получение персональных данных и конфиденциальной информации сотрудников госучреждений с целью дальнейшего хищения денег. Речь идет, в частности, о врачах и учителях. При этом аферисты пишут медицинским работникам и педагогам и представляются сотрудниками правоохранительных органов.