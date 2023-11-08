Россиянам рассказали, почему нельзя давать приложениям доступ к микрофону Аналитик Ульянов: доступ приложений к микрофону может привести к утечке данных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Многие пользователи дают доступ к микрофону всем приложениям без разбору, что является ошибкой, заявил в интервью радио Sputnik руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. По словам эксперта, программы часто таким образом собирают данные о пользователе и передают их третьим лицам.

Важно читать лицензионные соглашения, отметил Ульянов. Как правило, в этом документе указывается, что программа может записывать информацию и использовать ее в дальнейшем. Доступ к микрофону нужно давать лишь тем приложениям, которые не могут без него работать, и лишь в том случае, если разработчик является проверенным.

Мы многим приложениям даем разрешения, и они собирают данные в фоновом режиме. Чаще всего в лицензионном соглашении, которое многие не читают, идет речь о том, что программа может собирать информацию и передавать ее, — пояснил эксперт.

Ранее IT-эксперт Михаил Шурыгин сообщил, что на наличие в смартфоне шпионских программ, позволяющих прослушивать разговоры, может указывать неожиданное поведение девайса. По словам эксперта, владельцу устройства стоит обеспокоиться, если во время беседы он слышит эхо, шумы и другие странные звуки. Среди других странностей, говорящих о возможном наличии прослушивания, эксперт назвал неожиданное самостоятельное выключение или перезагрузку смартфона, резкое уменьшение заряда батареи и сильный рост объема использованного интернет-трафика.