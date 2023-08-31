Россиянам рассказали, когда не стоит делать пластические операции Психолог Гарданова: при депрессии людям не стоит делать пластические операции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Существует категория людей, которая патологически относится в своему внешнему виду с пристрастием и пытается всячески его изменить, рассказала NEWS.ru психолог, доктор медицинских наук Жанна Гарданова. По ее словам, это болезненное состояние, при котором стоит обратиться к психиатру.

Основной контингент людей, которые делают пластические операции, это девушки, стремящиеся быть на виду у всех и пользоваться вниманием, то есть это черта личности. Однако существует другая категория людей, которая патологически относится в своему внешнему виду с пристрастием, мягко говоря. Такой человек видит не реальное свое отражение, а то, что он сам себе внушил. Это болезненное состояние, при котором как раз и не стоит делать пластические операции, — рассказала Гарданова.

Врач отметила, что обычно вместе с профессиональными хирургами работает консультант-психиатр, который и оценивает адекватность обращения пациента.

Также есть категория женщин, которые стремятся нанести себе какие-то повреждения или изменить внешность в рамках депрессивного состояния. В таком случае я бы тоже посоветовала не посещать хирурга, а обратиться к психиатру, который поможет проработать проблемы, вызвавшие такое состояние, — добавила Гарданова.

Ранее почетный адвокат РФ, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар предложила создать в России рейтинг пластических хирургов. По ее словам, люди выбирают врача по «ненастоящим» отзывам, что зачастую приводит к плачевным результатам. Айвар предложила наделить полномочиями по составлению такого рейтинга органы Роспотребнадзора.