Стало известно, на какие болезни могут указывать потные ладони Невролог Кидалов назвал эндокринные заболевания одной из причин повышенной потливости ладоней

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Эндокринные заболевания, инфекции и болезни нервной системы могут оказаться одними из причин повышенной потливости ладоней, предупредил врач-невролог Максим Кидалов. Он пояснил «Газете.Ru», что влиять на потоотделение может прием лекарственных препаратов, в том числе от депрессии и диабета.

Повышенная потливость может быть также проявлением различных эндокринных заболеваний или быть связана с приемом некоторых лекарственных средств в том числе от диабета и депрессии, — рассказал невролог.

По словам специалиста, избыточная потливость может появляться на фоне физиологических факторов, таких как генетика, метаболизм или особенности нервной системы. Врачи также обращают внимание на вес пациента. Невролог пояснил, что одной из первых рекомендаций будет следить за личной гигиеной и весом.

В случае с повышенной потливостью ладоней оптимально начать с консультации дерматолога. Лечение заболевания, приведшего к гипергидрозу, может решить проблему. В лечении повышенной потливости могут принять участие терапевты, инфекционисты, неврологи и даже хирурги, — посоветовал Кидалов.

Врач предупредил, что в некоторых случаях может понадобиться инъекционное воздействие с использованием ботулотоксина. Среди видов терапий также существует хирургическое вмешательство. Специалист пояснил, что для профилактики и избавления от повышенной потливости есть много различных методов лечения.

Диетолог Наталья Круглова ранее посоветовала включить в рацион жирную рыбу и оранжевые овощи и фрукты для восполнения дефицита витаминов A и D. По ее словам, для стабилизации количества полезных веществ в организме также следует употреблять молочные продукты.