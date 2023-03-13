Психолог рассказала, почему россияне ведутся на уловки мошенников Психолог Овчаренко назвала страх одной из причин доверия к мошенникам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страх, появляющийся во время разговора с мошенниками, и стресс способны заставить человека довериться мошеннику, предупредила психолог Елена Овчеренко. Специалист рассказала «Слову и Делу», что адреналин заставляет вестись на уловки мошенников и действовать, чтобы решить проблему, из-за чего люди переводят деньги злоумышленникам и подписывают документы.

Что такое страх? Это адреналин. Адреналин предполагает действие. Человеку сразу предлагают вариант решения проблемы, который позволяет снизить уровень адреналина. Это биохимия тела, и мошенники этим пользуются, — разъяснила психолог.

По словам специалиста, пожилые люди часто становятся жертвами «соцработников» из-за того, что люди в возрасте склонны романтизировать прошлое, где доверие к сотрудникам социальных служб было естественным. Овчаренко пояснила, мошенники понимают, что пожилым часто не хватает внимания и заботы, они находятся в состоянии стресса. Психолог уточнила, что человека в состоянии тревоги гораздо проще обмануть. Она посоветовала использовать абсурдные фразы, которые собьют мошенника с толку, например, что гороскоп запрещает сегодня переводить деньги.

Специалист рассказала, что мошенник сразу определяет, с кем он разговаривает. После этого злоумышленник выбирает один из примерных сценариев, который может подойти к конкретной возрастной группе.

Не все становятся жертвами, но все-таки чаще мошенникам удается обмануть человека. По большей части все люди одинаковы. Мы индивидуальны только за счет некоторых личных особенностей, но, по сути, у нас одни и те же переживания и потребности, — отметила психолог.

На сайте Сбербанка ранее предупредили об участившихся случаях, когда мошенники звонят своим жертвам и обвиняют их в измене Родине. Злоумышленники выдают себя за сотрудников ФСБ или МВД.