Россиянам рассказали об уловках кибермошенников перед 8 Марта Киберэксперт Фомин: перед 8 Марта следует аккуратнее заказывать цветы и подарки

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В преддверии 8 Марта кибермошенники активно используют фишинговые страницы по продаже цветов и подарков, рассказл в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по информационной безопасности Виталий Фомин. По его словам, злоумышленники в эти дни чаще ориентируются на мужчин, поскольку они заинтересованы выгодно приобрести подарки, и заманивают их на сайты, разработанные для кражи денег или личных данных.

Заказ цветов и сладких подарков с доставкой на дом — наиболее популярное направление в предпраздничный период. Далее может следовать покупка туров на выходные, — отметил специалист.

Чтобы не стать жертвой преступников, эксперт посоветовал соблюдать базовые меры предосторожности. Так, необходимо проверить дату регистрации сайта: зачастую мошенники создают подделки незадолго до праздников. Если сайт появился две недели назад или меньше, это должно вызвать подозрение. Кроме того, на сайте должен применяться защищенный протокол HTTPS, это можно увидеть в адресной строке. При использовании незащищенного протокола HTTP (без S) оплачивать что-либо на таком ресурсе небезопасно. Также мошенники могут скопировать дизайн страницы онлайн-магазина, однако адрес скопированного сайта будет отличаться от оригинала хотя бы на один символ.

Фомин также подчеркнул важность анализа рыночной стоимости интересующего товара. Будет странно, если его продают на каком-либо сайте по цене сильно ниже рынка.

При звонке с сайта <...> ни в коем случае не стоит сообщать реквизиты банковской карты по телефону. Если на странице с товаром установлен счетчик, сообщающий, что акционная цена якобы закончится через 30 минут, следует отказаться от подобной покупки, — добавил эксперт.

Ранее в Сбере рассказали, что мошенники научились получать доступ к экранам смартфонов своих жертв. Злоумышленники разработали новую схему, позволяющую получать данные через функцию трансляции экрана во время видеозвонка.