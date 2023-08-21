Россиянам рассказали об угрозе распространения сибирской язвы Вирусолог Вострухов оценил угрозу распространения сибирской язвы как серьезную

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Угроза распространения сибирской язвы в различных регионах России является серьезной, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» генеральный директор испытательной лаборатории, вирусолог Сергей Вострухов. Таким образом он прокомментировал сообщения о выявлении случая заражения этой опасной инфекцией в Воронежской области.

Случаи заболевания иногда регистрируют в регионах, где находятся скотомогильники с захороненными трупами животных. Возбудитель образует устойчивые споры, которые переживают многолетние сроки хранения и активизируются при подходящих температуре и влажности, — подчеркнул специалист.

Он рассказал, что к вспышкам сибирской язвы следует относиться ответственно, так как ее летальность может превышать 95%. При этом эксперт назвал масштабную эпидемию сибирской язвы в России маловероятной, так как в регионах, где зафиксированы случаи заболевания инфекцией, специалисты ведут профилактическую работу, а число инфицированных обычно ограничено узким кругом людей.

Вострухов напомнил, что основным путем заражения сибирской язвой является контакт с больными животными или употребление продуктов, содержащих сибирскую язву.

Заражения всегда ограничены количеством людей, употребивших такую еду. Поэтому не покупайте продукты вне легальных точек торговли и с рук, чтобы не рисковать, — посоветовал вирусолог.

Ранее сообщалось, что заразившийся сибирской язвой житель Воронежа находится в состоянии средней тяжести. Он проходит лечение в инфекционном центре одной из больниц города.