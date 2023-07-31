Россиянам рассказали об овоще, помогающем от депрессии В Роспотребнадзоре рассказали о пользе свежего гороха для хорошего настроения

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Регулярное употребление свежего зеленого горошка поможет организму защититься от простудных заболеваний, укрепить иммунитет и даже избавиться от депрессии, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на информацию, опубликованную региональным управлением Роспотребнадзора. Кроме того, овощ улучшает обмен веществ.

Если вы будете регулярно есть горох, то защитите свой организм от простуд, укрепите иммунитет и даже сможете оградиться от депрессии и сердечных заболеваний, — уточнили эксперты ведомства.

Свежий горох в июле наиболее полезен, так как в этот период особенно богат растительными белками, рассказали в Роспотребнадзоре. В своем составе горошины содержат магний, фосфор, железо, кальций, калий, цинк, витамины группы В и ряд других микроэлементов.

Также, по словам экспертов, горох является «рекордсменом» по содержанию пантотеновой кислоты — витамина В5, который необходим для нормального жиро-углеводного обмена. Способствуют улучшению обмена веществ и содержащиеся в горошке вещества лютеин и бетаин.

Ранее диетологи и врачи посоветовали дачникам не раздавать кабачки родственникам и знакомым, а найти им применение. Этот овощ полезен для здоровья глаз, мочевой системы, почек, костей и суставов.