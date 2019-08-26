https://static.news.ru/photo/a7774274-c812-11e9-b955-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Ларс и настоящая девушка» Фото: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Социофобы и социопаты — это не синонимы, а разные типы личности. Люди зачастую их путают и отождествляют, однако это не верное, отмечают специалисты.

Социофоб — это человек, которого страшат контакты с незнакомыми людьми. Он чувствует себя комфортно только дома, что отчасти схоже с тем, как ощущает себя интроверт. Однако если второй не избегает новых знакомств и общения, хотя они и выматывают его, то первый, наоборот, старается избегать публичных мест. Даже визит в магазин становится для него препятствием, пишет « Полит Эксперт ». Интровертность — лишь черта характера человека, а социофобия — следствие психологической травмы, которое требует вмешательства специалиста.

Социопат — человек зачастую опасный. Его не волнует мнение окружающих, а понятия нравственности и морали ему чужды. Он живёт и поступает так, как комфортно только ему, и не задумывается о последствиях своих действий. Если точнее, он о них, как правило, знает, но считает приемлемыми. Социопатия часто сопровождается расстройством личности, и в данном случае вмешательство специалиста также не будет лишним.

Ранее, как писал News.ru, психиатр Аллен Фрэнсис заявил, что президент США Дональд Трамп может быть ответственен за «гораздо больше миллионов смертей», чем Адольф Гитлер, Иосиф Сталин и Мао Цзэдун. Специалист отметил, что «называя Трампа сумасшедшим, американское общество скрывает факт собственного сумасшествия».