Россиянам рассказали об отличиях насморка при аллергии и ОРВИ Аллерголог Браун: при вирусном рините часто поднимается температура, а состояние ухудшается

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заложенность носа и обильный водянистый насморк могут возникать как при острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), так и при аллергическом рините, однако при инфекционном заболевании чаще наблюдается повышенная температура, рассказала аллерголог-иммунолог Анастасия Браун. При этом если человека беспокоит преимущественно зуд и чихание и это совпало с сезоном цветения, то можно говорить об аллергической природе насморка. В беседе с «Газетой.Ru», медик подчеркнула, что точный диагноз может поставить только врач во время приема.

Если пациента беспокоит преимущественно зуд и чихание и это состояние совпало с сезоном цветения или новым контактом с каким-либо продуктом или веществом, то можно заподозрить, что ринит аллергической природы. При вирусной причине чаще имеется повышение температуры тела до фебрильных цифр 38 и более, — отметила Браун.

По словам иммунолога, когда состояние больного ухудшается, симптоматическая терапия не помогает несколько дней, а сам насморк приобретает тяжелый характер, вплоть до появления выделений желто-зеленого цвета, это может говорить о рините или риносинусите с подключением бактериальной флоры.

Браун посоветовала не заниматься самолечением и тем более не назначать себе самостоятельно антибиотики. В первую очередь стоит обратиться к специалисту, который сможет поставить точный диагноз. Так, например, лор проведет риноскопию, которая позволит изучить слизистую оболочку носовой полости, а аллерголог сможет определить аллерген.

Россиянка с сильным отеком лица ранее чуть не умерла из-за невылеченного насморка, который стал причиной острого гнойного воспаления подкожной клетчатки. Как рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Сергиево-Посадской больницы Евгений Брандман, у пациентки сформировались флегмоны глазниц и лица, что могло привести к тяжелейшим последствиям вплоть до смертельного исхода. Медикам удалось ее спасти.