Россиянам рассказали об основных признаках тромбоза глубоких вен Врач Хухрев: отечность ног может указывать на тромбоз глубоких вен

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Отечность ног, боли в голени и синюшность являются основными признаками тромбоза глубоких вен, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев. В разговоре с «Москвой 24» специалист уточнил, что такие симптомы обычно проявляются только на одной конечности. По словам врача, следует незамедлительно пройти медицинское обследование при подозрении на наличие тромбоза.

Если нога начинает зримо увеличиваться в объеме, болит голень, появляется синюшность — в первую очередь нужно, конечно, подумать о тромбозе глубоких вен. Как правило, такие признаки наблюдаются только на одной ноге, — пояснил Хухрев.

Терапевт предупредил, что, если тромб долетит до легких, «можно умереть просто за секунду». Тромбоз глубоких вен часто появляется, когда человек долгое время лежит в больнице без движения, а также у тяжелых лежачих больных, которые не могут вставать. Кроме того, спровоцировать образование тромба может длительный перелет.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что тромбоз глубоких вен является серьезным заболеванием, но оно поддается лечению. По ее словам, специалисты могут назначить пациенту антикоагулянты или же хирургическую операцию с применением лазера.