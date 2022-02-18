Россиянам рассказали об опасности заселения в «резиновые» дома

В регионах с высокими ценами на недвижимость недобросовестные застройщики нередко строят «резиновые» дома: большие особняки, доли в которых продаются как квартиры, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, рано или поздно такая постройка попадает в статус многоквартирных домов и становится нелегальной, а значит — её могут снести, пишет РИАМО.

Частник возводит большой объект на участке ИЖС со множеством комнат, где есть туалет и ванная, а потом продаёт доли этого дома как квартиры. Это незаконно, но пока человек строит такой дом, он считается законопослушным гражданином. Как только он начинает продавать доли, отчуждая их всё большему количеству людей, дом по параметрам попадает в категорию многоквартирных, и тогда частник нарушает закон, такую постройку нужно снести, — пояснил Колунов.

Он также предостерёг россиян от покупки нежилых помещений. По его словам, таким образом действительно можно сэкономить на первоначальных тратах, однако в долгосрочной перспективе жильцам апартаментов придётся платить более высокие тарифы на энергоносители и ЖКУ. Также в апартаментах иная налоговая ставка, чем у жилых помещений.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин предложил создать «ипотечное меню», включающее все дейcтвующие льготные ипотечные программы и позволяющее потребителю понять, где, по каким программам и по каким условиям он может получить льготную ипотеку. Он провёл аналогию с «инфраструктурным меню» — комплексом мер экономической поддержки регионов для развития инфраструктуры и жилищного cтроительства.

Хуснуллин добавил, что за прошлый год было выдано порядка 200 тыcяч льготных ипотечных кредитов для молодых семей с детьми, в этом году ожидается ещё порядка 300–400 тысяч кредитов. Кроме того, многодетные семьи могут дополнительно получить cубсидию до 450 тысяч рублей на погашение части ипотечного кредита.