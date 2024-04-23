Россиянам рассказали об опасности услуги «друг на час» Психолог Михайлина: «друг на час» может использовать информацию против заказчика

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Услуга «друг на час» опасна тем, что такой собеседник может использовать информацию против заказчика, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Елена Михайлина. По ее словам, иногда авторы объявлений сами хотят таким образом избежать одиночества.

Иногда люди, предлагающие услуги «друга на час», на самом деле сами не хотят быть одни и пытаются таким образом найти себе друзей, отметила эксперт. Михайлина добавила, что молодежь считает, что полученное бесплатно не так сильно ценится, поэтому предлагают платные разговоры или переписки, однако не следует полностью доверять этим незнакомым собеседникам.

Чем он может помочь, сказать трудно. А вот навредить, использовать полученную информацию против заказчика или просто нечаянно «расковырять рану» вполне способен, — объяснила психолог.

Ранее стало известно, что число россиян, заявивших об отсутствии друзей, выросло за последнее десятилетие с 11% до 16%. Специалисты провели опрос и выяснили, что у 79% респондентов есть друзья, при этом у людей с высшим образованием этот показатель составляет 82%. Также эксперты центра выяснили, что у большинства грaждан с хорошим материальным положением имеется свой крyг приятелей, в отличие от россиян с материальными трудноcтями (80% против 68%).